Riprenderanno domani, dopo il successo del primo fine settimana, gli appuntamenti con la quarta edizione del Cagliari film festival, organizzato dall’associazione Tina Modotti, in collaborazione con Artaruga Centro culturale, Radio Onde corte, Il giardino di Clara e Il mese dei diritti umani organizzato dall’ASARP (Associazione sarda riforma psichiatrica).

L’evento, incentrato quest’anno sugli avvenimenti che hanno segnato gli anni Settanta, è realizzato grazie al contributo della L.R.n.15/2006 (Legge cinema), della Fondazione SardegnaFilm Commission e della UnipolSai.

Alle 18.00, lo spazio Artaruga (via San Giovanni 44) ospiterà il seminario “Musica per film-I livelli e le funzioni drammaturgiche della musica per film”, curato da Antonio Trudu (docente di Discipline musicologiche).

Giovedì 30 novembre, invece, sarà la volta di Concetto Vecchio che presenterà il suo ultimo libro “Giorgiana Masi. Indagine su un mistero italiano”, pubblicato da Feltrinelli (spazio Artaruga alle 18.30).

Insieme all’avvocato Maurizio Collu, il giornalista di Repubblica ripercorrerà l’omicidio, mai chiarito, della giovanissima Giorgiana Masi, uccisa quarant’anni fa da un colpo di pistola durante le manifestazioni per festeggiare i tre anni della legge sul divorzio.