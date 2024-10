Sono tre gli appuntamenti a Cagliari per il leader della lega Matteo Salvini, che sbarca in Sardegna per siglare il patto elettorale con il Partito Sardo d'Azione, in vista delle politiche del 4 marzo.

Salvini, che aveva tenuto una convention del partito proprio nel capoluogo sardo richiamando un migliaio di persone, terrà prima un incontro pubblico, alle 9:30, con i cittadini per le strade di Cagliari, poi si sposterà alle 11 all'hotel Regina Margherita per la conferenza stampa e l'ufficializzazione del patto con il Psd'Az, quindi alle 13 è previsto un pranzo elettorale al Lido sulla spiaggia del Poetto: già registrate circa 150 adesioni.