Torralba si prepara all’edizione 2018 di “Ajò a Chentina”, importante evento enogastronomico per le vie del centro storico del paese, in programma sabato 24 marzo.

In vista di questo importante appuntamento, la Pro loco guidata da Rossana Masala ha promosso per domani 24 febbraio alle 19.00, presso i locali delle ex scuole elementari, una riunione aperta a coloro che volessero collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa.