Si terrà domani, giovedì 4 luglio alle 10:00 nella Sala Riunioni dell’ Hotel Mediterraneo a Cagliari l’Assemblea degli eletti di tutte le Province sarde.

"E’ una riunione per rivendicare la democrazie ed il rispetto della Costituzione – ha spiegato il Presidente dell’Unione Province Sarde, Roberto Deriu - si tratta infatti di decidere se ad amministrare gli Enti debbano andare le persone scelte direttamente e legittimamente dal popolo sardo oppure quelle scelte da Cappellacci. Per cui, tutti quelli eletti liberamente e democraticamente dal popolo sardo e che hanno deciso di scegliere la democrazia si riuniranno in Assemblea domani alle 10:00 nei locali dell’Hotel Mediterraneo a Cagliari per un confronto. Viceversa, quelli scelti da Cappellacci si incontreranno direttamente a casa sua”.