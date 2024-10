Domani 14 settembre riaprono i cancelli delle scuole in Sardegna. Migliaia di studenti torneranno quindi sui banchi scolastici, mentre i loro genitori dovranno vedersela con gli acquisti relativi al corredo (diari, zaini, astucci) e ai libri di testo, spesa che quest'anno rappresenta una vera e propria stangata fino a 1.100 euro a studente.

In base ai dati del Codacons, infatti, per il corredo scolastico una famiglia media dovrà mettere in conto una spesa annua attorno ai 500 euro, a cui va aggiunto il costo per i libri di testo, variabile a seconda del livello di istruzione (elementari, medie, superiori, licei, istituti tecnici) e delle scelte dei singoli istituti, spesa che va dai 280 fino a 600 euro, considerato anche l'acquisto dei dizionari.

Proprio contro il caro-libri il Codacons lancia oggi l'iniziativa "Libri gratis": l'associazione ha creato, infatti, sul web, alla pagina www.codacons.net/librigratis, un punto d'incontro attraverso il quale studenti e cittadini potranno scambiare o regalare libri di testo usati.

Chiunque in regione possieda un testo scolastico e sia intenzionato a regalarlo o a scambiarlo con un altro libro, può accedere gratuitamente a questo servizio, iscrivendosi e pubblicando inserzioni nell'apposito forum, specificando il testo che si intende cedere (titolo, autore, edizione) eventuali libri ricercati per scambio, e lasciando i propri riferimenti.

In tal modo sarà possibile creare una rete dove i cittadini autonomamente potranno contattarsi e scambiare libri di testo, risparmiando notevolmente in vista del nuovo anno scolastico.