È in programma domani 5 luglio a Pozzomaggiore, un incontro delle componenti dell’Esecutivo Nazionale di “ProgReS – Progetu Republica”, per definire le strategie in vista delle elezioni regionali in programma il prossimo anno.

Come si legge nella nota stampa, sarà anche un’occasione «per rendere più capillare la sua presenza sul territorio e rendere l’organizzazione più dinamica e all’altezza delle nuove sfide politiche del periodo».

«ProgReS – prosegue il comunicato –, consapevole che il momento storico è dei più delicati, nella riunione di Pozzomaggiore vuole portare a compimento un percorso di riflessione interno che mira a porre nuove linee d’azione e aprire nuove prospettive che, in continuità con gli incontri con altri partiti del suo segretario Gianluca Collu, la rendano punto di riferimento di tutto l’ambiente indipendentista e rafforzino il suo profilo di forza politica seria e affidabile».

In conclusione, la formazione politica «si è sempre riconosciuta nei meccanismi di una forte democrazia, sempre lontana dai leaderismi, capace di mettere in campo competenze e capacità: consapevole di questi punti forti vuole ora edificare le strade per arrivare ad una Sardegna sempre più indipendente dagli interessi esterni».