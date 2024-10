Anas comunica che per lavori, domani giovedì 19 ottobre, saranno presenti alcune limitazioni alla circolazione veicolare in un tratto della strada statale 597 “del Logudoro”, nel territorio comunale di Berchidda, in provincia di Sassari.

Nel dettaglio, in corrispondenza del km 57,400, il traffico sarà interrotto in entrambi i sensi di marcia dalle ore 10,30 alle ore 11,00.

Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di spostamento di una linea elettrica interferente con i lavori di costruzione della nuova infrastruttura Sassari - Olbia.