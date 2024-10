Partirà domani all’1.00 la sanificazione straordinaria del centro abitato e delle borgate di Arborea, promossa dal Comune amministrato dalla Sindaca Manuela Pintus e dall’Unione dei Comuni del Terralbese.

I promotori invitano la cittadinanza “A non sostare nel raggio d’azione della macchina operativa, non lasciare le finestre e le porte aperte, non lasciare i panni stesi e lavare con cura la frutta e la verdura. Dove possibile sarebbe bene parcheggiare le auto all’interno degli spazi privati”.