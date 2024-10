Si terrà domani 12 maggio, la quarta edizione di Binos in Beranu”. La manifestazione, originariamente programmata per sabato 5 maggio, era stata posticipata a causa delle cattive condizione meteorologiche. Un evento reso possibile grazie alla perfetta organizzazione del Comitato di San Pietro di Sorres 2018 e di quello del Memorial Paolo Demartis, con il patrocinio del Comune di Borutta.

Saranno 8 le cantine allestite per le vie del paese in cui i visitatori potranno degustare il vino e i prodotti tipici locali. Ad allietare la serata, la musica itinerante con Luca Tilocca e il “Trio Cantautori” e il trio musicale That’s all Folks. Seguirà l’esibizione del Dj Alex Mò. L'inizio è previsto per le 19.00.