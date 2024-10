L'associazione di promozione sociale Abbicultura e il Café Letterario "Barbagia Ospitale" organizzano la proiezione del film di Oliver Nakache e Eric Toledano "Quasi amici".

L’appuntamento è per domani, 3 febbraio, alle ore 21:30 presso il Cafè Letterario “Barbagia Ospitale” a Belvì.

Il film, ispirato a una storia vera, racconta la vita di Philippe, aristocratico miliardario divenuto paraplegico dopo un incidente, e Driss, ex carcerato sempre alla ricerca di sussidi statali. “Quasi amici” affronta in chiave ironica il tema dell’integrazione, facendo incontrare nella Francia moderna due mondi completamente diversi: quello dei francesi bianchi, ricchi e agiati, e quello dei nati all’estero ma cresciuti in Francia, poveri e pieni di problemi.

La serata vuole essere un'opportunità di incontro e di dibattito, uno spazio in cui riflettere insieme sui maggiori temi che scuotono la società odierna, come quello dell’integrazione.

L'associazione di Promozione Sociale Abbicultura non ha scopi di lucro e la libera offerta richiesta permette il sostegno di iniziative legate alla cultura e al sociale.

La stessa associazione è formata da giovani professionisti in vari settori che hanno scelto di riabitare piccoli paesi dopo aver vissuto in grandi città italiane ed estere. L'Associazione ha attivato, tra Belvì, Aritzo e Desulo, progetti di ricerca sull’architettura e sul rilancio dell’artigianato locale, laboratori teatrali, linguistici e di comunicazione, di protagonismo giovanile e cittadinanza attiva e sono in fase di elaborazione nuovi progetti culturali.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito web abbicultura.it, scrivere all’indirizzo e-mail abbicultura@gmail.com o visitare la relativa pagine Facebook: Abbicultura