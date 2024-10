Si terrà domani 3 febbraio dalle 18.30 “La Notte dei Vini in Maschera”. La manifestazione, originariamente prevista per sabato 2 settembre, era stata rinviata a causa di un grave lutto che aveva colpito la comunità di Bonnanaro.

Il tutto è stato reso possibile grazie all’interessamento della Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i viticoltori locali.

Saranno 6 le postazioni allestite lungo le vie del Centro storico del paese (“La Beffarda”, “Anni Settanta/Ottanta”, “La Fattoria”, “Cow Girl”, “Messico e Nuvole” e “Il Pollaio”) in cui poter degustare l’ottimo vino locale, famoso in tutta la Sardegna e non solo per la sua qualità, ma anche prodotti gastronomici tipici.

Alle 23.00, in piazza Regina Elena, è in programma uno spettacolo musicale a cura del gruppo “Gonzales”. Gli organizzatori consigliano la partecipazione in maschera. Il bicchiere (costo 10 euro) può essere acquistato presso lo stand della Pro loco che verrà allestito in piazza San Giorgio.