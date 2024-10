Domani, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, in località Santa Maria a Serramanna, si terrà la IX edizione della sfilata canina, organizzata dall’Associazione di volontariato “Randagino” che ha lo scopo di tutelare il cane e gli animali in genere offrendo assistenza e sviluppando iniziative di salvaguardia del randagismo, sensibilizzazione e valorizzazione delle specie canine e sostenere iniziative culturali e sociali per il raggiungimento degli obbiettivi dell’associazione.

In particolare l’incontro di domenica è finalizzato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in termini di maggiore rispetto nei confronti dei cani e degli animali in generale. All’iniziativa, con la presenza di alcune scolaresche e gruppi scout, parteciperanno professionisti del settore cinofilo (educatori, istruttori di agility, trainer di pet-terapy e veterinari).

Il programma della manifestazione prevede anche la partecipazione del Nucleo Cinofili della Polizia di Stato, che con la presenza di due cani “poliziotto”, uno addestrato nelle attività di intervento di Polizia Giudiziaria e di Ordine Pubblico, l’altro addestrato per la ricerca di esplosivo.

Di particolare rilevanza la presenza di alcuni animali che verranno impegnati nel primo approccio alla Pet Terapy terapia che prevede la cura di alcune malattie tramite un animale da compagnia.