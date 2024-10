Domani, 4 giugno, si terrà a Gavoi la manifestazione “AttivAmbiente 2016”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Gavoi e la Commissione al Territorio.

Una giornata all’insegna della cura degli spazi pubblici e della cittadinanza attiva e consapevole. Per questo tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a mobilitarsi per la pulizia di rioni paesani, strade e piazze.

Quest’anno l’amministrazione ha voluto dedicare una giornata di lavoro volontario anche al centro abitato, al bel centro storico, alle periferie convinta che la cittadinanza attiva sia una forza capace di restituire decoro e bellezza al paese.?Questa giornata ha lo scopo di valorizzare e sostenere il senso civico di tutti coloro che costantemente contribuiscono all’immagine del paese prendendosi cura di spazi verdi e rioni urbani.

Una mattinata di lavoro volontario, poche ore d’impegno dedicate a rendere gradevole, pulito e accogliente il nostro paese, ci sono sembrate un buon modo di festeggiare il primo anno di amministrazione. Lavorare fianco a fianco per la vie di Gavoi riveste per noi un profondo senso di Comunidade.?L’appuntamento per la giornata AttivAmbiente è fissato per sabato 4 giugno alle ore 8,30 in Piazza Santa Croce.

Tutti i cittadini che desiderano aderire all’iniziativa devono munirsi di attrezzature idonee alla pulizia del paese e possono contattare, al fine di organizzare al meglio la giornata, gli amministratori e la commissione ai numeri di tel. 3495448902 – 3408310674 o scrivere alla email: ass.territorio@comune.gavoi.nu.it