In Sardegna

Domani nell'Auditorium del Centro Congressi di Perfugas alle ore 21.00 si accenderanno i riflettori sullo spettacolo organizzato e trasmesso in direttada Sardegna Live, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Perfugas, per assegnare il Premio “Sardo dell'anno” a Gian Daniele Calbini, che con le sue incursioni in compagnia della pecora Desolina ha totalizzato milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.