Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Barbara a Bonnanaro. Dopo la processione in macchina di ieri pomeriggio (25 luglio), con la benedizione impartita dal parroco Don Matteo Bonu, si terrà domani 27 luglio alle 18.30, in piazza San Giorgio, un saggio della scuola civica di musica "Meilogu" curato dal Comitato di Santa Barbara in collaborazione con la Pro loco.

Prevista l'esibizione delle classi di chitarra, fisarmonica e organetto.