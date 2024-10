Domani pomeriggio il presidente del Consiglio Matteo Renzi arriverà in Sardegna.

Intorno alle 18 il premier sarà nella sala congressi della Fiera del capoluogo per sostenere le ragioni del Sì al referendum del 4 dicembre. Terminato l’incontro, verso le 20:00, si sposterà al Forte Village di Pula, dove incontrerà il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping.

Giovedì mattina, invece, a palazzo Viceregio, il presidente, è atteso dal sindaco Massimo Zedda per siglare il Patto per Cagliari, il motivo ufficiale della visita, che destina 168 milioni di euro per tutti i Comuni della Città Metropolitana. Cinquantuno milioni saranno sbloccati per la metropolitana di superficie, venti per il riassetto idrogeologico e trentanove per scuole e impianti sportivi.

Un altro appuntamento sull’agenda del premier è quello di Codrongianos, in visita al polo elettrico di Terna accolto dalla presidente Catia Bastioli.

L’ultimo appuntamento del premier è al Teatro Verdi di Sassari, dove interverrà ancora sulle ragioni del Sì alla riforma costituzionale.

Non è tra gli impegni segnati sull’agenda, ma non è escluso che Renzi possa anche incontrare l'Anci Sardegna e una delegazione di sindaci.

Ieri, infatti, il Presidente ANCI Sardegna Pier Sandro Scano, ha scritto al Presidente Renzi sollecitando un incontro per presentare alcune richieste in merito alla grave situazione dei bilanci dei Comuni sardi.