La Diocesi di Cagliari accoglie l’invito di Papa Francesco e si unisce alla giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero, organizzata per sabato 7 settembre. A partire dalle ore 21, l'arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio, con un messaggio rivolto ai fedeli, chiede di riunirsi davanti alla Basilica di Bonaria, proprio là dove Papa Francesco celebrerà la Santa messa domenica 22 settembre in occasione della sua visita in città. “L’accorato appello lanciato da Papa Francesco domenica 1° settembre per la pace nel Medio Oriente ha colpito profondamente il mondo intero per la sua chiarezza e per il profondo coinvolgimento con cui il Papa sta vivendo la situazione drammatica della Siria e di tutto il Medio Oriente – scrive monsignor Miglio -. Noi ci prepariamo ad accogliere Papa Francesco e stiamo facendo ogni sforzo per offrirgli un’accoglienza che rispetti il suo stile di sobrietà e di essenzialità. Sarà certamente per tutta la Sardegna un giorno di festa il 22 settembre, ma tale giornata vorrà essere anche un momento di profonda condivisione delle preoccupazioni e delle intenzioni di preghiera del Santo Padre, quelle intenzioni che lui viene a portare ai piedi di Maria, presso il Santuario di Bonaria”.