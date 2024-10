“La sala del tempo. Racconti dell’attesa” è il titolo dello spettacolo che si terrà domani 29 e sabato 30 giugno alle 21.00, negli spazi della Fondazione Siotto (a Cagliari.

La pièce, risultato del corso di Dizione e lettura espressiva, sarà portata in scena dall’associazione Le Officine e vedrà protagonisti nove personaggi (interpretati da Danila Atzeni, Valeria Caschili, Elisabetta Cocco, Alice Deledda, Emanuele Incani, Chiara Ledda, Daniela Puddu, Bonaria Secci, Luca Vincis) che vivono la loro attesa.

Come ha scritto Laura Fortuna nelle sue note di regia: «L’attesa è impotenza contro la mania di controllo, un limbo di incertezza, in cui il tempo soggettivo assume la temperatura del nostro sentire». L’allestimento scenico sarà curato da May Mask mentre la regia da Laura Fortuna.