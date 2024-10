Prenderà il via domani 23 aprile a Macomer, l’anteprima della diciassettesima edizione della Mostra Regionale del Libro in Sardegna, promossa e organizzata dall’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dal Comune di Macomer d’intesa e con la collaborazione progettuale dell’AES (Associazione Editori Sardi), insieme a Verbavoglio Libreria Emmepì e al Centro Unla.

Alle 11.00 nei locali Ex Alas, sarà inaugurata “Novecento”, la mostra di Antonello Fresu, a cura di Giannella Demuro e di Ivo Serafino Fenu, realizzato in collaborazione con il Pav – Progetto Arti Visive dell’associazione culturale Time in Jazz e la Pinacoteca Contini di Oristano. L’esposizione, concepita come un’opera corale, vuole rileggere il cosiddetto “secolo breve” attraverso le sue più importanti vicende belliche che ne hanno scandito il suo percorso umano e temporale.

Alle 12.00, presso il centro culturale Casa Attene, sarà la volta della mostra “La Sardegna nel cuore. L’arte. Mario Delitala” dedicata all’artista sardo di cui saranno esposte tavole, tele e incisioni, presentata in collaborazione con il Banco di Sardegna ed è curata della Società Cooperativa Esedra e dell’associazione Pro Loco Macomer.

Non si ferma qui il programma di quest’intensa anteprima: Lunedì 23 e martedì 24, alle 11.30, al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura, gli studenti potranno assistere allo spettacolo teatrale della compagnia teatrale “Bocheteatro”, dedicato a Costantino Nivola, “Su muru prinzu - Il muro incinto”, di e con Giovanni Carroni e in collaborazione con il Cedac.

Lunedì 23 si terranno, anche, due appuntamenti inseriti all’interno di “Adotta un libro sardo”: Nel primo, gli studenti dell’Istituto tecnico Satta incontreranno Giovanni Fara (Catartica Edizioni) per argomentare delle “Fiabe dei Fratelli Grimm. Apologhi, racconti torinesi, racconti di Ghilarza e del carcere di Antonio Gramsci. Grogu” (Condaghes): Nel secondo, quelli dell’Ic Caria assisteranno alla presentazione di Minicubeddos (Papiros), con Maria Teresa Rosu e Diego Corraine.

Inoltre, l’autrice per l’infanzia Chiara Lorenzoni terrà, nelle due giornate, dei laboratori per la scuola dell’infanzia e le scuole primarie. Martedì 24 alle 21.00, saranno i “Tazenda” a chiudere, questa due giorni. La serata è organizzata in collaborazione con il Cedac.