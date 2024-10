In Sardegna

Il paese di Ollolai è una fonte inesauribile di cultura e tradizioni che nel corso dell'anno emergono incantando e sorprendendo. Martedì 25 agosto saranno "Sas Pariglias", la tradizionale corsa equestre della Sardegna, ad affascinare turisti ed avventori con le spettacolari acrobazie dei cavalieri barbaricini che si divertiranno a sfidare la forza di gravità compiendo verticali e piroette in groppa ai cavalli lanciati al galoppo in Via San Basilio.