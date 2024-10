Saranno tre i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato dal Sindaco di Siligo, Mario Sassu, per domani 20 marzo alle 18.00, nella sala consiliare in via Francesco Cossiga.

Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, si procederà alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, con l’elenco annuale 2018, approvato con la delibera consiliare numero 36 del 2017.

Un passo importante per valorizzare e promuovere i siti e i monumenti presenti nel territorio comunale è quello dell’approvazione del protocollo d’intesa con l’Unione dei Comuni del Meilogu per la gestione sperimentale associata dei beni culturali.