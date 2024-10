Il consigliere comunale Emiliano Piras, già presidente del Centro commerciale naturale "Alghero in centro" e dirigente Confcommercio, lancia un appello a tutti i commercianti proponendo di chiudere le attività alle ore 12:30 di domani e avviare una manifestazione di protesta in favore dello scalo della Riviera del Corallo, che, orfano di molti voli Ryanair, registra ancora segni meno.

Sono di ieri, infatti, i dati di Assaeroporti: dopo il crollo del 39,7% dei movimenti aerei (681) e del 36,9% dei passeggeri (89.703), prosegue l'anno nero dell’aeroporto di Alghero, che a maggio registra -33,9% dei movimenti (827) e 31,7% dei viaggiatori (110.368).

“È previsto per domani alle ore 12:40 l'arrivo del nuovo treno che collegherà Sassari-Alghero, con la presenza dell'assessore regionale ai trasporti – dice Emiliano Piras -. Lancio un appello a tutti coloro che posseggono una attività commerciale, ricettiva e artigianale, che è quella di fare una serrata dalle 12:30 in segno di protesta e andare ad accogliere in stazione l'assessore Deiana e il suo codazzo.

Sarà l'occasione per tutto il territorio del nord-ovest della Sardegna per manifestare il dissenso sulle decisioni nefaste che riguardano il presente e il futuro del nostro aeroporto”.