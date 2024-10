Domani, sabato 11 dicembre, a Ittireddu si svolgerà l'evento "Notas de Intermontes - Trint'annos de Coro", a celebrazione dei trent'anni di attività del coro di Ittireddu. Presentata da Giuliano Marongiu, alla grande festa parteciperanno Istentales, Amici del Folklore di Nuoro, Coro Lachesos di Mores, Tenore Garteddesu e Coro Città di Ozieri. "In occasione di Notas de Intermontes, innanzitutto, vogliamo onorare la nostra patrona Nostra Signora Inter Montes", racconta Marco Usai, presidente dell'associazione culturale "Coro di Ittireddu". "Inizialmente - spiega - la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi già l'anno scorso, prima che l'emergenza da Covid ce lo impedisse. Quest'anno ne abbiamo approfittato per celebrare anche i trent'anni di attività del coro".

UNA LUNGA STORIA. "Il coro nasce nel dicembre del 1991 e oggi, a distanza di trent'anni, è una realtà importante all'interno della comunità . Quando tutto è iniziato nessuno sapeva cantare, col passare degli anni abbiamo avuto opportunità che ci hanno permesso di crescere. Numerose uscite nella penisola, fra cui nei circoli sardi a Fiorano e Maranello, gemellati con Ittireddu, fino a oltrepassare i confini nazionali, arrivando in Francia e Svizzera". E arrivano anche le prime incisioni: "Nel '95 la prima musicassetta, in seguito il cd "Sabore de antigu". Altre prestigiose tappe hanno arricchito il percorso del coro: "Firenze, Genova, Venezia e persino al Museo Etrusco di Roma. In tempi recenti abbiamo preso parte a 'Voci di Maggio' con gli Istentales". Con questi ultimi hanno inciso, il mese scorso, un nuovo brano che, racconta ancora Usai, "uscirà a breve".

COMPLEANNO. Importante ricordare il percorso isolano: "Abbiamo anche avuto modo di girare tutta la Sardegna, ospiti a rassegna, feste e sagre dell'Isola". E adesso i meritati festeggiamenti per il trentesimo compleanno: "Saremo noi ad aprire la serata, alle 18, con due canti. Seguiranno il Coro Lachesos di Mores, il Coro Città di Ozieri, il Tenore di Galtellì, il Coro Amici del Folklore e in chiusura il concerto degli Istentales". Causa emergenza Covid la gestione dell'evento darà regolata da rigidi controlli: "Necessario il green pass per accedere e capienza massima di duecento spettatori, muniti di mascherina", raccomanda infine il presidente del Coro di Ittireddu.