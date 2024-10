Domani approderà a Cagliari la nave militare spagnola "Vittoria" con a bordo circa 800 profughi. I migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi durante le numerose operazione coordinate dalla Guardia costiera nazionale al largo delle coste della Libia.

L'arrivo è previsto in mattinata, intorno alle 8, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, al molo per le merci alla Rinfusa del porto canale. Una volta sbarcato, i profughi saranno trasferiti in pullman nel vicino terminal crociere, al molo Ichnusa, dove saranno effettuate le visite mediche e le operazioni di identificazione.

Al termine di tutte le procedure, i migranti raggiungeranno i vari centri di accoglienza distribuiti in tutta la Sardegna. La Prefettura di Cagliari è già al lavoro per individuare i posti.

Puntuale l'attacco del centrodestra a Giunta regionale e Governo per il nuovo maxi sbarco nell'Isola.

"E’ una vergogna - dichiara il coordinatore di Fi Ugo Cappellacci - dopo il G7 e le elezioni ricominciano gli sbarchi di massa. E’ folle che tutto si fermi per la sicurezza dei ministri mentre non c'è alcuna considerazione per quella quotidiana delle nostre città. La ripresa degli arrivi subito dopo i ballottaggi delle amministrative è anche una presa in giro verso i cittadini. Sarebbe questo il risultato del vertice del presidente della Regione con il ministro Minniti?". Secondo Cappellacci il "Governo usa la Sardegna come terminal dove deviare i flussi di migranti diretti verso altre zone d'Europa.

"Altri 800 migranti domani arriveranno a Cagliari: persone salvate sulle coste africane per essere poi portate in Sardegna. Per ammissione dello stesso presidente Pigliaru e' ormai da molti mesi che la Sardegna ha sforato le quote attribuite dal governo per la gestione del fenomeno immigrazione".

Lo dice Marcello Orru', consigliere regionale gruppo Psd'az e Presidente del Movimento Cristiano Forza Popolare.

“La giunta Pigliaru "e' irresponsabile a non opporsi a quella che e' un'autentica invasione: cosi facendo si riversa il problema sui comuni e sui cittadini che non ne possono piu'. Noi lo diciamo da mesi: il governo trasforma la Sardegna in un grande ghetto per migranti nel cuore del Mediterraneo nella più totale complicità e arrendevolezza della giunta regionale. I cittadini sardi dimenticati mentre le sinistre pensano solo ai migranti. Non ci stiamo e lo vogliamo dire a voce alta e in maniera chiara: fermare gli sbarchi e rimandare tutti i migranti a casa loro, in Africa. Non e' bastato lo schiaffo elettorale dato dai sardi al centrosinistra domenica scorsa alle amministrative- conclude Orru'- si continua con la spocchia e l'arroganza".