“Giornata molto triste, dopo l'incidente abbiamo sperato di ricevere la notizia del tuo risveglio ma così non è stato, il dolore è tanto, le nostre preghiere ti accompagnano in questo triste viaggio, ricorderemo la tua pacatezza, la tua eleganza la tua dolcezza, sempre presente in modo silenzioso, è bastato un attimo, attraversare la strada per comprare qualcosa che doveva abbellire la tua casa per Natale e invece hai trovato la morte. Natale sarà triste quest'anno senza di te. Non ci sono parole, non posso neanche immaginare il dolore che stanno vivendo in famiglia. Un forte abbraccio a zia Teresina e zio Gianni Efisio e Paolo”.

E’ il triste e doloroso post della cugina, Rita Matta, capogruppo del M5S a Sinnai. L’avvocatessa 47enne Elisabetta Serra (nella foto), era molto conosciuta e stimata, oggi purtroppo il terribile epilogo al nosocomio di via Peretti dopo l’investimento da parte di un automobilista avvenuto sei giorni a Quartu in via Fiume, intorno alle 11, nei pressi dell’enoteca.