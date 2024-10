Un’intera comunità nel dolore per la scomparsa di don Vincenzo Pirarba, 79 anni, il parroco originario di Villagrande che dal 2016 era parroco nella cittadina di Talana.

Don Pirarba (per più di 30 anni è stato sacerdote ad Arzana), era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale San Francesco di Nuoro: le sue condizioni si sono aggravate ed è morto quest’oggi.

Il presidente della Pro Loco di Talana, Claudio Murgia

“Oggi nella nostra comunità è venuto a mancare il nostro caro parroco Don Vincenzo Pirarba; lo ricorderemo non solo come Pastore della chiesa ma come Uomo di grande valore, che ci ha rappresentato e guidato in questi anni. Con immenso dolore e commozione vogliamo esprimere il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine per un vero testimone del Signore e della Madonna, a lui tanto cara. Grazie Don Vincenzo, riposa in pace" - ha scritto su Fb Claudio Murgia, a nome della Pro Loco di Talana.