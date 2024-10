Mai più croci in Via Dell'Autonomia Regionale Sarda: "Basta tragedie nelle strade di Flumini". «Dopo l'ennesima tragedia in Via dell'Autonomia Regionale Sarda – dicono i rappresentanti del movimento - ci chiediamo per quale motivo l'Amministrazione Comunale abbia totalmente messo da parte i lavori promessi per la sicurezza delle strade fluminesi. Siamo stufi di piangere le vite drammaticamente spezzate per via di incidenti dovuti all'assenza di dissuasori sull'asfalto, all'assenza di marciapiedi, alla mancanza di una rotonda all'incrocio tra Via San Martino e Via dell'Autonomia. Quante altre croci dovremo contare a Flumini prima che si prendano provvedimenti?».

(Nella foto, in alto a sinistra, il 19enne Marco Cogoni; nella grafica, una triste immagine di repertorio di uno dei tanti incidenti avvenuti sulla litoranea per Flumini)