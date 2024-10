La notizia della sua morte è piombata tra chi la conosceva e la stimava come un pugno sullo stomaco: Simona non ce l’ha fatta a sopravvivere dopo il drammatico schianto fatale sull’asse mediano, in quel maledetto guardrail.

I medici hanno fatto l’impossibile per strapparla alla morte, tutto inutile: in Rianimazione al Brotzu la ragazza è arrivata con ferite gravissime. Questa notte si è spenta lasciando parenti, amici e i colleghi nella tristezza e nel dolore.

Cosa è accaduto ieri sera, intorno alle 19, su quel budello di strada reso viscido dalla pioggia che si immette poi sul viale Marconi? Tutto ancora da chiarire, spetterà agli agenti della Polizia Municipale chiarire la dinamica dell'incidente: la Citroen C3 impazzita sulla quale viaggiava la ragazza ha urtato violentemente la barriera di protezione a bordo strada.

Simona Murru non ha avuto scampo, pare non indossasse la cintura di sicurezza, che forse avrebbe potuto salvarle la vita. Per ora sono dettagli che non hanno senso, almeno per chi adesso è caduto nello sconforto per aver perso una ragazza d’oro.