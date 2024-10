Un triste e assurdo destino, falciato da una Ford Focus guidata da un 55enne di Soleminis mentre era sul ciglio della strada per salutare degli amici che hanno una bancarella ambulante di frutta.

Il dramma si è consumato poco prima dello svincolo per la nuova statale 554, sul posto immediato l’intervento dei soccorritori del 118, ai quali però non è rimasto altro che constatare la morte sul colpo del 39enne.

Samuele Serra doveva festeggiare il suo compleanno, insieme ad una comitiva di amici e amiche che a Burcei lo stimava e gli voleva bene come del resto in paese l’uomo era conosciuto da tante persone. La piccola comunità in provincia di Cagliari è letteralmente sotto shock, grande cordoglio per un ragazzo d’oro che anni fa aveva scelto di andare fuori per lavoro.

Agghiacciante il destino che su quella arteria, nei pressi di Flumini di Quartu, già di per se pericolosa, ha lasciato una croce: i rilievi degli agenti della PolStrada faranno chiarezza sull’intera dinamica dell’episodio.

“L' imprevedibilità e la tragicità degli eventi che, talvolta, la vita ci riserva – è scritto in un post pubblico su Fb del Comune di Burcei - hanno il potere di lasciare tante domande senza risposta. Anche oggi, in cui la nostra comunità è stata colpita da un altro lutto prevale, certamente, il senso di smarrimento e di impotenza. Accettare l'assenza di un parente, di un amico, di un conoscente è difficile, ma la speranza di una vita migliore per chi non vediamo più deve aiutare a superare i momenti di dolore, anche quello più profondo. Sentite condoglianze a tutti i famigliari”.

“È difficile, se non impossibile – scrive il sindaco Giovanna Zuncheddu - consolare il dolore di chi vive tali tragedie. È importante,però, sentire la vicinanza e l’affetto di ciascuno di noi, di un paese intero che ancora non crede a quanto è accaduto. Che la terra gli sia lieve e sentite condoglianze a tutti i famigliari”