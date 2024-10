E’ stato certamente un malore la causa della morte del 46enne, Cristian Borea, conosciutissimo chef cagliaritano, trovato sulla spiaggia di Giorgino privo di vita. I familiari si sono subito preoccupati non vedendolo rientrare a casa, dopo che aveva detto che stava andando a pesca: gli equipaggi della squadra Volanti della Questura hanno rintracciato l’uomo grazie alla localizzazione del suo cellulare, poi la triste scoperta sull’arenile.

Inutile l’intervento del 118, l’uomo era deceduto da alcune ore: sul cadavere il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per capire con certezza le cause del decesso, ma quasi certamente si è trattato dell’ennesimo malore fatale. Cristian Borea era stimato e conosciuto da tante persone, non solo a Cagliari ma anche a Sestu, cittadina nella quale viveva da tempo.