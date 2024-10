Il Presidente Pais a Bitti: “Ho trovato dolore e devastazione ma anche tanta forza e determinazione per risollevarsi da questa ennesima tragedia. Solidarietà alle popolazioni. Subito interventi per dare sollievo immediato alle zone colpite”.

“Dolore e devastazione ma anche tanta forza e determinazione per risollevarsi da questa ennesima tragedia. Sono certo che il nostro popolo saprà reagire e superare anche questo momento difficile”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, questa mattina, ha visitato le zone del nubifragio per portare di persona, a nome dell’intera Assemblea sarda, la solidarietà alle popolazioni delle zone colpite dal maltempo.

Il Presidente del Consiglio Pais ha voluto esprimere il cordoglio e la vicinanza del Consiglio regionale alle popolazioni colpite in maniera cosi profonda da questa alluvione e ha ringraziato tutti i sindaci dei territori coinvolti, i vigili del fuoco , la protezione civile regionale, le forze dell'ordine e i volontari che hanno lavorato senza sosta e con grande abnegazione per mettere in sicurezza i cittadini.

“Sono necessari interventi strutturali. Non servono interventi di superficie o di mero restauro del territorio, devono essere realizzate opere idrauliche importanti perché fatti come questi non debbano accadere mai più. La situazione è gravissima - ha detto Pais - ma il Presidente della Regione Christian Solinas ha già attivato ogni azione utile al sostegno del paese e ha annunciato la presentazione di un maxi emendamento in sede di assestamento di bilancio utile per serie di interventi immediati. Anche in questo caso la Sardegna darà prova di unità”.