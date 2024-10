La scorsa notte a Dolianova un 62enne insegnante è stato ferito con una mannaia. Aggredita anche la moglie di origini filippine e un poliziotto intervenuto. Sono finiti in manette, con l'accusa di tentato omicidio e lesioni, Francesco Pireddu, 45enne fabbro, e i figli Filippo e Federico, rispettivamente 26 anni e 19 anni.

Tutto è iniziato ieri sera, quando Pireddu avrebbe ricevuto una lettera di sfratto per morosità da parte dell’insegnante, nonché proprietario dell'abitazione. L'uomo a quel punto avrebbe fatto irruzione insieme ai figli in casa del docente, aggredendo prima la moglie e poi colpendo lo stesso con una mannaia che gli ha causato una leggera ferita sopra l’arcata sopraccigliare.

L'uomo, soccorso, è stato trasferito in codice verde al Policlinico di Monserrato e successivamente al Brotzu, dove è stato ricoverato per la ferita da taglio che gli ha provocato una emorragia cerebrale. Fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni. Le indagini sono andate avanti per tutta la notte. I tre malviventi sono stati trasferiti nel carcere di Uta.