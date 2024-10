Un allevatore di Dolianova è stato denunciato per simulazione di reato.

Per l’uomo, i guai sono iniziati a seguito di un’ispezione sanitaria compiuta dal veterinario dell’ATS che non ha potuto effettuare controlli su 43 scrofe perché mancanti all’appello. L’allevatore non ha saputo dare una giustificazione convincente circa l’assenza di quei maiali.

Però successivamente si è presentato alla Stazione dei Carabinieri per denunciare che ignoti gli avrebbero portato via tutti quegli animali. I militari hanno si raccolto la denuncia, ma compiuto anche un sopralluogo: non è stata trovata alcuna traccia.

Per i Carabinieri le scrofe sono state vendute in nero per non doverle iscriverle all'anagrafe animale e non doverle microchippare, ovvero compiere tutta una serie di operazioni di registrazione e di futura cancellazione