Stanotte all'1 circa a Dolianova, un equipaggio del Radiomobile della locale Compagnia ha fermato un 42enne di Sestu, senza fissa dimora, disoccupato, già destinatario di precedenti denunce. L’uomo è stato visto transitare in Viale Europa e individuato come persona di possibile interesse.

I militari hanno accertato che egli non aveva valide giustificazioni per non rispettare i limiti territoriali e temporali imposti dalle norme di contenimento alla pandemia e gli hanno applicato la canonica sanzione da 400 euro.

Nella circostanza però avrebbero anche constatato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo il 6 marzo scorso, con un provvedimento a carico della stessa persona per la medesima infrazione; questi ne avrebbe dovuto curare la custodia.

Così il contravventore è stato deferito e sanzionato per i reati e le violazioni amministrative commesse, a cominciare dal fatto di aver spostato un mezzo sottoposto a sequestro, contravvenendo a un ordine dell’autorità.

La patente di guida gli è stata ritirata per il successivo invio alla Prefettura di Cagliari e il veicolo nuovamente sequestrato e affidato in custodia per la confisca a una “depositeria giudiziaria autorizzata”.