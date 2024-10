Nella giornata di ieri, i carabinieri del Norm della Compagnia di Dolianova hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un 25enne impiegato del luogo.

Alle precedenti ore 5, in via Mazzini, al termine di un breve inseguimento dopo che questi a bordo della sua Lancia Y non si sarebbe fermato all’alt del posto di controllo istituto in piazza Brigata Sassari, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico risultando in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 1,15 g/l.

Durante le operazioni di controllo è stato sottoposto a perquisizione personale anche il passeggero, un 26enne da Gonnesa, disoccupato, il quale sarebbe stato trovato in possesso di un involucro contenente 1,5 di marijuana. Il giovane verrà segnalato all’autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.

La patente di guida del conducente è stata ritirata, mentre la marijuana è stata sequestrata in attesa di essere consegnata all’agenzia delle dogane per le analisi chimico-qualitative.