Tre anni fa hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e sono entrati loro: una 25enne disoccupata di Mandas, percettrice del reddito di cittadinanza, e un 38enne operaio di Quartu.

Come ricostruito dai carabinieri, hanno sostituito la serratura del portone d’ingresso e hanno occupato un'abitazione di Dolianova completa di arredi, elettrodomestici e suppellettili, impedendo di fatto agli aventi diritto di rientrarne in possesso e di disporre della corrispondenza che di volta in volta è arrivata.

Il 14 scorso dicembre scorso, i proprietari della casa, una pensionata di 68 anni e il figlio di 21, hanno querelato la coppia e ieri è scattata la denuncia da parte dei militari nei confronti dei due giovani per invasione o occupazione di edifici, furto aggravato, appropriazione indebita, violazione, soppressione e distruzione di corrispondenza.

Inoltre, dopo che madre e figlio avevano chiuso le utenze domestiche di erogazione di energia elettrica ed acqua, i carabinieri hanno accertato che i due "occupanti" avevano eseguito un allaccio abusivo alla rete idrica di Abbanoa che, a sua volta, ha formalizzato una denuncia per furto d'acqua. Ora si resta in attesa della conclusione delle procedure di sfratto.