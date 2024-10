In Sardegna

I carabinieri della radiomobile della compagnia di Dolianova e della stazione di Monastir hanno arrestato nel corso della notte Luciano Zanda, 50enne disoccupato residente nel paese, pregiudicato, per tentato omicidio nei confronti della moglie. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona, e specificatamente contro la moglie, Maria Daniela Carta, 49enne, verso l'una è rientrato a casa e, dopo l'ennesima discussione con la donna per futili motivi, l'ha afferrata al collo tentando di strangolarla