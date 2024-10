Nella Sala Convegni del T Hotel di Cagliari, il Centro Studi Petrarca ed il Comune di Dolianova hanno presentato questa sera il progetto “#IN-FORMAFUTURO.DOLIANOVA”. Il Direttore del Centro Studi Petrarca Simone Marroccu, il Sindaco di Dolianova Ivan Piras e l’Assessora ai servizi sociali di Dolianova Daniela Sedda, hanno illustrato ad un folto pubblico l’iniziativa che consiste nella assegnazione di cinque borse di studio da destinarsi a cittadini di Dolianova allontanatisi dalla scuola per mille ragioni, onde permettere loro il compimento di un percorso di studi che possa così facilitarli nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Marroccu ha spiegato che il puntino che precede sul titolo del progetto il nome “Dolianova” sta a significare che questo è solo il primo comune capofila, ma il progetto vuole estendersi ad altri comuni dell’Isola sino ad un numero per ora preventivato in cento. Alla presentazione molti esponenti della politica e delle amministrazioni comunali quali l’onorevole Alessandra Zedda e l’Assessora Regionale Ada Lai, che hanno avuto parole di stima, apprezzamento ed incoraggiamento per la lodevole iniziativa come anche il vice sindaco di Sestu Massimiliano Bullita ed il sindaco di Sanluri Alberto Urpi, che hanno chiesto di poter replicare l’iniziativa nei loro rispettivi comuni.

Anche l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, noto per il suo grande impegno in favore delle comunità, dei giovani e delle donne, ha sottolineato l’importanza che tali iniziative hanno nel combattere aggregamenti nocivi dati dall’evasione scolastica e mancanza di formazione per accedere al mondo del lavoro. Marroccu, nel ringraziare i presenti ed i relatori, ha voluto dedicare una piccola lettura per i giovani “…Caro figlio: il Governo ti vuole ignorante, le aziende piegato, le banche strozzato, la giustizia prigioniero e così, quando ti chiedo di studiare, è perché mi piacerebbe vederti LIBERO…”.