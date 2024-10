Ieri a Dolianova, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 30enne disoccupato del luogo, incensurato.

I militari operanti, attorno alle 5,30, dopo essere intervenuti per un sinistro stradale in via Montessori, hanno accertato che il giovane poco prima, alla guida della propria auto era entrato in collisione con tre mezzi regolarmente parcheggiati, abbandonando successivamente il veicolo sul luogo dell'incidente, senza ottemperare agli obblighi di fermarsi.

Hanno rintracciato poi il giovane nei pressi dell'abitazione di residenza. In quel momento era privo di documenti ed è stato comunque sottoposto ad accertamento con etilometro, tramite il quale i militari hanno constatare rilevato uno stato di ebbrezza alcolica, come confermato dai test eseguiti, con un tasso alcolemico doppio rispetto al massimo consentito.

I rilievi planimetrici sono stati effettuati. I danni ai mezzi devono ancora essere quantificati. L'auto è stata restituita al genitore del ragazzo denunciato.