Dopo alcune giornate difficili, quella di oggi è stata relativamente più tranquilla sul fronte degli incendi in Sardegna. Dodici quelli divampati sul territorio regionale, per due dei quali è stato necessario l’utilizzo, oltre alle squadre a terra, dei mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale.

Un elicottero decollato dalla base di Sorgono è intervenuto a Teti per un incendio scoppiato in località “S'Enna su Casteddu”. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sorgono, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero. Sono intervenute inoltre due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Teti - Aballai e Sa Teria. L’incendio, grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie inferiore ad un ettaro.

Incendio anche nell’agro di Bonorva, in località “Bonifica di Santa Lucia”. In questo caso lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bonorva, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Anela. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave- Cossoine- Range, una squadra della Compagnia barracellare di Bonorva. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.