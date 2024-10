"Una bufala architettata da chi cerca di minare la serena convivenza fra cittadini, diffondendo veleni e odio sociale nascosto sotto falso nome e contando sulla credulità della gente". Così il sindaco di Oristano Andrea Lutzu definisce la "falsa notizia" su un progetto del Comune per la costruzione di 12 alloggi destinati a famiglie Rom che da qualche giorno circola in città su WhatsApp.

"Una fake che non ha neppure una minima base di fondamento", denuncia il primo cittadino. Il Comune, spiega, "grazie a un finanziamento di 80 mila euro del ministero dell'Interno e a una partecipazione di 20 mila euro del bilancio comunale si sta dotando di case prefabbricate da destinare temporaneamente a famiglie che versano in gravi difficoltà economiche e hanno perso la casa. Il progetto - prosegue il sindaco - prevede la realizzazione di quattro piccole abitazioni sufficienti ad alleviare il disagio di chi ha perso l'alloggio e non certo sistemazioni di lusso come vuol far credere l'autore del messaggio".

Lutzu ha già dato l'incarico all'Ufficio legale del Comune per inoltrare una diffida agli organi competenti e per valutare se ci siano gli estremi per presentare una denuncia per diffamazione.