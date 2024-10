Notte di paura ed apprensione a Capoterra, dove ieri sera è scattato l'allarme per la scomparsa di una bambina di 12 anni.

La ragazzina si era allontanata di casa dopo un banale diverbio in famiglia e i genitori, non vedendola rientrare e non riuscendo in alcun modo a rintracciarla, avevano allertato le forze dell'ordine.

Per tutta la sera e la notte sono stati impegnati nelle ricerche gli uomini dei vigili del fuoco, della forestale e dei carabinieri. L'unità per la ricerca delle persone ha perlustrato il paese e le campagne circostanti per ore prima di trovare la bimba.

Erano le 4.30 di questa mattina quando i vigili del fuoco hanno sentito rumori e lamenti provenire da un'area in località Sa Preda e Su Gattu, nelle campagne di Capoterra. Nella cunetta di una stradina bianca si trovava la 12enne, infreddolita e con alcune escoriazioni.

I vigili del fuoco le hanno prestato i primi soccorsi coprendola e dandole qualcosa da mangiare prima di riaccompagnarla a casa fra le braccia dei genitori che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo