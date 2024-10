Nella tarda serata di ieri, in viale Sant’Avendrace un’auto ha investito un dodicenne di nazionalità cinese sulle strisce pedonali. L’uomo si sarebbe inizialmente fermato, ma poi è risalito in macchina dandosi subito alla fuga e facendo perdere le sue tracce.

Sono state subito attivate le indagini da parte della Polizia Municipale, che è intervenuta per i rilievi, e che in poco tempo ha individuato in una Peugeot 206 di proprietà di una donna residente a Cagliari, l’auto che ha investito il ragazzino.

Mentre la Polizia provvedeva a rintracciare la donna, la Procura ha informato il Comando della Municipale che il conducente del veicolo si è presentato spontaneamente dal PM di turno assieme al proprio avvocato per costituirsi.

L’ uomo di 44 anni di San Sperate, parente della proprietaria del veicolo, ha infatti ammesso di essere stato lui alla guida della Peugeot 206, ad aver investito il bambino.

All’uomo è stata ritirata la patente di guida, e il veicolo che era stato parcheggiato all’interno di un garage di Cagliari è stato sequestrato.