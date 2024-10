Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) ha espresso la sua solidarietà all'insegnante colpito con una testata dal padre di uno dei suoi alunni ad Arbus (Sud Sardegna): " Al professore Pierpaolo Scanu va tutta la mia solidarietà e il mio incoraggiamento Perché ha ragione lui quando dice che 'non può vincere la parte sbagliata del mondo' ed è questo il messaggio che dovrebbe venire non solo dalla scuola, ma anche dalle famiglie ".

" Le Istituzioni hanno il dovere di stare al fianco di insegnanti come lui e mi auguro che si vada fino in fondo a questa vicenda, anche sul piano giudiziario. Prima di tutto per dare una lezione di vita a quel ragazzo, visto che suo padre non è stato in grado di farlo. Fin quando i genitori si comportano in questo modo, non possiamo stupirci se tra i giovani si diffondono la violenza, la sopraffazione, la mancanza di rispetto", ha dichiarato Centinaio .