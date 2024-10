“Ciao a tutti, Amici voi credete nel karma? Io un pochino sì. Infatti, la settimana scorsa, mentre come voi tutti sapete mi trovavo in ospedale, ho ricevuto una proposta molto particolare. Ho contattato in chat Davide Siddi, l'organizzatore di un evento molto importante semplicemente per chiedere se ci fosse una zona adatta per accogliere me e i miei assistenti ed assistere serenamente all’evento. Come tutta risposta ho ricevuto la proposta di partecipare da protagonista a quel particolare evento. Amici miei, vi comunico ufficialmente che il 7 luglio sarò sul palco dell’Opera Beach Arena, al Poetto di Quartu, per suonare sullo stesso palco di....Fatboy Slim, un’artista che seguo da tantissimo tempo e che non manca mai nelle mie playlist”.

Lo aveva scritto sulla sua seguitissima pagina di Fb poco meno di un mese fa: Andrea Turnu, 30enne, in arte dj Funny, ha realizzato il suo piccolo-grande sogno nel cassetto, quello di suonare su un palco estivo dove si esibiscono artisti, musicisti e dj di grande fama.

LA SUA FORZA. Mi chiamo Andrea, ho 29 anni e sono malato di SLA da 4. La malattia mi ha tolto tante cose ma non l'innata passione per la musica. Recentemente, grazie al mio nuovo puntatore oculare, ho potuto ridedicarmi a quella che era una delle mie attività preferite, mettere musica, con la differenza che ora lo faccio con il solo ausilio degli occhi. Ho deciso di creare questo spazio per condividere questa nuova esperienza con tutti voi ma, allo stesso tempo, vorrei trovare persone che, come me, utilizzano soltanto gli occhi e che abbiano voglia di creare un progetto musicale.