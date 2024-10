Sardegna già pronta per le separazioni e divorzi veloci e low cost in Municipio. Ha iniziato Monserrato, ha continuato Carbonia. E ora, tra gli altri, ci sono anche Sassari e Nuoro. Ma è solo questione di giorni: anche Cagliari potrebbe approvare già da martedì prossimo in giunta la delibera sulla richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio effettuate davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

Al modico prezzo di 16 euro.

La procedura prevede che le parti possano rivolgersi al Municipio per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente e per fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo. Tutto questo in applicazione della legge 162 del 2014 che disciplina appunto la procedura veloce per la separazione. A Nuoro sinora è giunta una sola richiesta. Ma per la prima separazione in tempi rapidi bisognerà ancora aspettare: in quel caso non c'erano i presupposti previsti dalla normativa.

A Cagliari, anche se la delibera non c'è ancora, è già arrivata una richiesta di informazioni. Importante sapere se si può fare. Le condizioni sono precise. Ad esempio la procedura non è possibile quando ci sono di mezzo figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti.