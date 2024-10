Si terrà sabato 13 aprile 2019 dalle 18.00 in piazza Umberto a Ittiri, la terza edizione della festa del vino “DiVino”.

L’evento, promosso in collaborazione con imprenditori e associazioni locali e con il patrocinio del Comune di Ittiri, è frutto della passione da parte dell’Associazione Vitivinicoltori Ittiresi, nata lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino come prodotto locale di eccellenza, organizzare iniziative per far conoscere le nuove tecniche di coltivazione della vite, di produzione del vino e favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo locale.

Circa 20 i produttori di vino locali che proporranno ai partecipanti i loro vini bianchi e rossi. La giornata sarà un momento importante per conoscere delle realtà locali cresciute quantitativamente e soprattutto qualitativamente negli ultimi anni, a testimonianza i riconoscimenti ottenuti in concorsi importanti come Vini di Coros.

Durante la serata sarà possibile degustare prodotti tipici e un piatto a sorpresa realizzato con la collaborazione del ristorante La Piazza. Spazio anche alla musica della band Koromè.