E’ stata pubblicata l’ordinanza sindacale numero 25 riguardo il divieto di balneazione temporaneo nella stazione Lido.

Il provvedimento firmato dal sindaco Mario Bruno segue l'esito delle analisi effettuate dall'Arpas che hanno constatato la non conformità batteriologica delle acque di balneazione.

Dopo l'ordinanza, di un mese fa, che proibiva la balneazione nel tratto di litorale di San Giovanni, il nuovo provvedimento estende il divieto per oltre un chilometro.

"Convocata d'urgenza a Sant'Anna una riunione alla presenza della Giunta comunale e dei dirigenti competenti ai quali il Sindaco ha dato mandato di proseguire nell'intensa attività di controllo sulle reti idrico-fognarie ed effettuare prelievi di dettaglio lungo la costa - si legge in un comunicato stampa -. Interventi che si concentreranno nella zona di San Giovanni con specifiche azioni di svuotamento del vascone già dalla giornata di ieri, e ulteriori monitoraggi sul canalone. Sopralluoghi, ispezioni e verifiche che riguarderanno anche l'eventuale presenza di scarichi abusivi non censiti in tutta la fascia costiera urbana.

Da alcune settimane ormai – si legge ancora nello stesso comunicato - è di fatto insediato a Sant'Anna un tavolo permanente con i principali enti competenti nel sistema idrico-fognario cittadino per fronteggiare le criticità riscontrate sul versante ambientale, con l'obbiettivo d'individuare le soluzioni immediate per il ripristino delle normali condizioni delle acque di balneazione (come avvenuto nelle stazioni Carducci, 100 Ovest Molo - Porto Conte, Punta Negra) e programmare tutta una serie di opere e interventi nel medio e lungo periodo, così da rendere definitivamente efficiente il sistema”.