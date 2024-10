Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso dei botti a valere dalle 8:00 del 24 dicembre 2016 fino alle ore 8:00 del 9 gennaio 2017.

E’, dunque, tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento è stato preso in considerazione del fatto che “l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini – si legge nell’ordinanza -, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo”

Eventuali deroghe, fa sapere il Comune, oltre alla prevista manifestazione di fine anno organizzata dall’Amministrazione Comunale, potranno essere concesse, sulla base di richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di manifestazioni di rilevanza pubblica.