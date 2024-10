Divertentissimo sketch televisivo di tre ragazzi di Alghero e Sassari protagonisti della puntata della trasmissione Reazione a catena in onda ieri sera su Rai Uno.

In uno dei giochi del quiz televisivo condotto da Amadeus, due giocatori di ogni squadra composta da tre persone devono fornire al terzo compagno una serie di indizi in un determinato lasso di tempo per fargli indovinare la parola proposta dagli autori del programma.

I concorrenti sardi Laura Santucciu e Fabrizio Sanna, ieri, hanno trovato un modo piuttosto singolare per far arrivare l’amica Alessandra Palmas alla parola “COLLO”. L’indizio fornito, infatti, è stato: “Cosa non ha Maurizio Costanzo?”. L'ironia dei tre ha divertito il web scatenando commenti e condivisioni sui social network.